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Астрофизики: Долины на Марсе сформировали ливневые дожди 4 млрд лет назад

Швейцарские астрофизики Федеральной политехнической школы, изучая снимки марсианской поверхности, пришли к выводам, что долины на соседней планете сформировали бурные дожди, проходившие на Марсе в период между 3,6 млрд лет и 3,8 млрд лет назад.

Астрофизики: Долины на Марсе сформировали ливневые дожди 4 млрд лет назад


Ученые сравнивали пустынные ландшафты долин Марса с засушливыми регионами Земли, отметив колоссальное сходство данных поверхностей. Предполагается, что дожди на Красной планете стали появляться после таяния ледяных шапок под воздействием вулканической активности. При этом вероятность наличия грунтовых вод ученые отвергают.

Водные потоки засушливых регионов создают острые углы на протяжении течения, что и наблюдается на Марсе, а также в засушливых участниках нашей планеты. Вода испарялась в районе разогретых вулканов, вновь проливаясь впоследствии ливнями над Марсом. Оболочка планеты на тот момент была более плотная, что позволяло удерживать влагу на поверхности.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:15
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