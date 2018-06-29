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В РФ увеличился спрос на Mitsubishi Outlander с передним приводом

Переднеприводные Mitsubishi Outlander смогли занять 25% всего объёма продаж модели. Доля таких версий в прошлом месяце составила 34%.

В РФ увеличился спрос на Mitsubishi Outlander с передним приводом


Переднеприводную Mitsubishi Outlander приобретают жители Москвы, Санкт-Петербурга, автолюбители маленьких городов в центре России, южных регионов. На предприятии в Калуге в феврале 2018 года начали выпускать 2 новых моноприводных варианта Outlander. Кроссовер в версии Invite с 2WD наделили 2,9-литровым мотором и бесступенчатой КПП. За данное авто просят 1,613 млн руб. Переднеприводную версию Intense+ с аналогичным мотором и КП предлагают за 1,743 млн руб.

По схеме Trade-in, которая предполагает обмен старой машины на новую с доплатой, скидку на Mitsubishi Outlander назначили в размере 250 тыс руб. Эту выгоду можно также прибавлять к другим. Продажи модели в РФ с января по май увеличились сразу на 59 процентов, достигнув 9 500 авто. За счёт этого Outlander является самым востребованным авто в модельном ряду Mitsubishi.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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