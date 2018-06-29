Российский геолог рассказал свою версию падения Тунгусского метеорита

Очевидцы события часто говорили о наличии странных серебристых облаков, висевших над рекой Подкаменная Тунгуска за несколько дней до падения метеорита, что сыграло роковую роль. Предположительно, взрыв, равный 2 тыс. бомб, сброшенных на Хиросиму, получился в результате стечения ряда факторов, когда космический гость упал именно в место выхода метана из недр Земли.Незадолго до падения погода была ясной и наблюдался полный штиль, позволивший газу скопиться над поверхностью земли. Звери и птицы массово покидали данную местность, о чем свидетельствуют показания шаманов. Получается, что Тунгусская катастрофа спровоцирована чередой природных факторов.