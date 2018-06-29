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Российский геолог рассказал свою версию падения Тунгусского метеорита

Российский геолог Никита Семёнов, много лет проработавший в геологическом ведомстве Камчатки, рассказал о новом видении падения Тунгусского болида. Оказывается, взрывов было несколько и не все они имели внеземное происхождение, отмечает портал "Городские новости".

Российский геолог рассказал свою версию падения Тунгусского метеорита


Очевидцы события часто говорили о наличии странных серебристых облаков, висевших над рекой Подкаменная Тунгуска за несколько дней до падения метеорита, что сыграло роковую роль. Предположительно, взрыв, равный 2 тыс. бомб, сброшенных на Хиросиму, получился в результате стечения ряда факторов, когда космический гость упал именно в место выхода метана из недр Земли.

Незадолго до падения погода была ясной и наблюдался полный штиль, позволивший газу скопиться над поверхностью земли. Звери и птицы массово покидали данную местность, о чем свидетельствуют показания шаманов. Получается, что Тунгусская катастрофа спровоцирована чередой природных факторов.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:08
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