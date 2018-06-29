Рита Дакота и Влад Соколовский получили премию «Блогеры года»

Дакота в рамках Instagram опубликовала новое фото, на котором запечатлена она сама вместе со своим супругом Владом Соколовским. Под снимком певица написала, что эта публикация сделана на ежегодной премии FB, где они «Получили «блогеров года». Артистка также поблагодарила Ксению Анатольевну @xenia_sobchak , призвав пользователей подписываться на их канал.YouTube-канал называется «Соколовский и Дакота». Видеоролики выходят по вторникам раз в неделю. Влад рассказывает о своих новых проектах, а также показывает, что делает в свободное время. Дакота делится лайфхаками касательно воспитания детей, так как в семье подрастает восьмимесячная дочка Мия, которая уже стала звездой социальных сетей.