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Рита Дакота и Влад Соколовский получили премию «Блогеры года»

Выпускники телепроекта «Фабрика звезд» Влад Соколовский и Рита Дакота были награждены премией «Блогеры года». Более года звездная семья ведет личный блог на платформе YouTube, в котором рассказывает о своих рабочих буднях и о личной жизни.

Рита Дакота и Влад Соколовский получили премию «Блогеры года»


Дакота в рамках Instagram опубликовала новое фото, на котором запечатлена она сама вместе со своим супругом Владом Соколовским. Под снимком певица написала, что эта публикация сделана на ежегодной премии FB, где они «Получили «блогеров года». Артистка также поблагодарила Ксению Анатольевну @xenia_sobchak , призвав пользователей подписываться на их канал.

Рита Дакота и Влад Соколовский получили премию «Блогеры года»


YouTube-канал называется «Соколовский и Дакота». Видеоролики выходят по вторникам раз в неделю. Влад рассказывает о своих новых проектах, а также показывает, что делает в свободное время. Дакота делится лайфхаками касательно воспитания детей, так как в семье подрастает восьмимесячная дочка Мия, которая уже стала звездой социальных сетей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:50
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