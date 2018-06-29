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В Германии замечен пульсирующий НЛО

Житель города Гельзенкирхен, который находится в западной части Германии, увидел необычное явление в ночном небе. Предполагаемый пульсирующий неопознанный летающий объект красного цвета попал на видеокамеру очевидца.

В Германии замечен пульсирующий НЛО


Появившийся в рамках YouTube ролик датируется 21 июня 2018 года. Автор ролика отметил, что увиденное чрезмерно испугало и шокировало его. На видео изображен предполагаемый НЛО, который пульсирует и излучает красный свет. Отмечается, возле Гельзенкирхен нет никаких сооружений или установок, провоцирующих появление подобного.



Сейчас видео просмотрели 903 интернет-пользователя. Ролик на данное время прокомментировали 16 человек. Некоторые заинтересовались видеозаписью, при этом спросили разрешение у автора на его распространение. Другие предположили, что это запечатлён момент включения «аварийки».
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:45
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