В Германии замечен пульсирующий НЛО

Появившийся в рамках YouTube ролик датируется 21 июня 2018 года. Автор ролика отметил, что увиденное чрезмерно испугало и шокировало его. На видео изображен предполагаемый НЛО, который пульсирует и излучает красный свет. Отмечается, возле Гельзенкирхен нет никаких сооружений или установок, провоцирующих появление подобного.Сейчас видео просмотрели 903 интернет-пользователя. Ролик на данное время прокомментировали 16 человек. Некоторые заинтересовались видеозаписью, при этом спросили разрешение у автора на его распространение. Другие предположили, что это запечатлён момент включения «аварийки».