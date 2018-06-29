Алиана Устиненко обвинила Ольгу Васильевну Гобозову в воровстве

Публикация от Дом-2 (@dom2_tnt) 26 Июн 2018 в 10:01 PDT

Изначально девушка ехала на Сейшелы исключительно как сопровождающая и не планировала на долго там задерживаться. Однако, оказавшись на съемочной площадке, она быстро влилась в коллектив и теперь задумалась об официальном возвращении.Сейчас она живет вместе с мужем водной комнате, а также спит с ним в одной кровати, но продолжает утверждать, что между ними ничего не может быть. Разобраться в этой ситуации решили ведущие телестройки, посвятив еженедельное ток-шоу «Остров любви» супругам.Для зрелищности в студию городских квартир снова была приглашена Ольга Васильевна, а также раскрыть истинную сущность Алианы пришел бывший житель «Дома-2» Андрей Чуев. Именно он и рассказал, что жена Саши только с виду кажется белой и пушистой, а на деле обвинила свою свекровь в краже куртки.Владу Кадони было дико слышать такое, а потому он потребовал у Устиненко объяснений. Видно, что она такого вопроса явно не ждала, поскольку начала оправдываться, рассказывая о том, что сейчас стала другой и очень изменилась.Однако ведущего такой завуалированный ответ не устроил, и он повторил свой вопрос. В итоге девушка призналась, что у нее действительно возникала неприятная ситуация с Ольгой Васильевной, но они уже все решили, помирились и давно забыли об этом.И хотя сама женщина подтвердила это, своих слез сдержать она не смогла.