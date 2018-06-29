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Названы самые невостребованные автомобили в РФ

Аналитики назвали пять транспортных средств, оказавшихся самыми невостребованными в Российской Федерации.

Названы самые невостребованные автомобили в РФ


Аналитики в расчёт не брали модели, собираемые вручную либо лимитированным тиражом. Пятёрка самых непопулярных транспортных средств включает только серийные версии. Первую позицию занял минивэн версии Chrysler Pacifica, непосредственно на который следует обратить внимание автомобилистам, которые любят выделяться на дороге. Такое авто за весь прошедший год приобрели всего два россиянина. Вторую позицию занял китайский премиальный Geely Emgrand GT. Третье место досталось корейскому кроссоверу SsangYong Tivoli. Дальше идёт Peugeot 2008, являющийся очень популярным в рамках домашнего рынка. Но в России продажи этой версии ограничились несколькими экземплярами.

Провальными также признаны реализации японского Infiniti Q60, хотя это самое «бюджетное» авто в модельной линейке автобренда. Дело в том, что модель на рынок выпустили в неподходящий момент, непосредственно сразу после кризиса.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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