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Иван Ургант перешутил Семена Слепакова в «Лиге плохих шуток»

В очередном выпуске «Лига плохих шуток» приняли участие Иван Ургант и Семён Слепаков. В очередной раз Иван Ургант блеснул своим чувством юмора и обыграл своего соперника на 2 очка.

Иван Ургант перешутил Семена Слепакова в «Лиге плохих шуток»


По правилам шоу «Лига плохих шуток» соперники, сидя друг против друга, по очереди читают шутки о публичных персонах или о других событиях. В том случае, если после шутки кто-то из участников засмеётся, то балл начисляется в пользу соперника.

В новом выпуске шоу своим чувством юмора померились Иван Ургант и Семён Слепаков. В Результате Ургант перешутил своего соперника со счётом 7:5.

В своих шутках юмористы упомянули Анастасию Волочкову, Гошу Рубчинского, Павла Волю, Гречку, Монеточку и других известных личностей. Также не обошлось и без «колкостей» в адрес друг друга.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:02
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