Иван Ургант перешутил Семена Слепакова в «Лиге плохих шуток»

По правилам шоу «Лига плохих шуток» соперники, сидя друг против друга, по очереди читают шутки о публичных персонах или о других событиях. В том случае, если после шутки кто-то из участников засмеётся, то балл начисляется в пользу соперника.В новом выпуске шоу своим чувством юмора померились Иван Ургант и Семён Слепаков. В Результате Ургант перешутил своего соперника со счётом 7:5.В своих шутках юмористы упомянули Анастасию Волочкову, Гошу Рубчинского, Павла Волю, Гречку, Монеточку и других известных личностей. Также не обошлось и без «колкостей» в адрес друг друга.