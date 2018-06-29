Иван Ургант перешутил Семена Слепакова в «Лиге плохих шуток»
В очередном выпуске «Лига плохих шуток» приняли участие Иван Ургант и Семён Слепаков. В очередной раз Иван Ургант блеснул своим чувством юмора и обыграл своего соперника на 2 очка.
По правилам шоу «Лига плохих шуток» соперники, сидя друг против друга, по очереди читают шутки о публичных персонах или о других событиях. В том случае, если после шутки кто-то из участников засмеётся, то балл начисляется в пользу соперника.
В новом выпуске шоу своим чувством юмора померились Иван Ургант и Семён Слепаков. В Результате Ургант перешутил своего соперника со счётом 7:5.
В своих шутках юмористы упомянули Анастасию Волочкову, Гошу Рубчинского, Павла Волю, Гречку, Монеточку и других известных личностей. Также не обошлось и без «колкостей» в адрес друг друга.
По правилам шоу «Лига плохих шуток» соперники, сидя друг против друга, по очереди читают шутки о публичных персонах или о других событиях. В том случае, если после шутки кто-то из участников засмеётся, то балл начисляется в пользу соперника.
В новом выпуске шоу своим чувством юмора померились Иван Ургант и Семён Слепаков. В Результате Ургант перешутил своего соперника со счётом 7:5.
В своих шутках юмористы упомянули Анастасию Волочкову, Гошу Рубчинского, Павла Волю, Гречку, Монеточку и других известных личностей. Также не обошлось и без «колкостей» в адрес друг друга.