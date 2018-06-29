Ученые из Саратова разработали состав безопасного для человека пластика
Опубликована информация о создании нового состава биосовместимого безопасного пластика. Разработкой материала занимались специалисты из Саратова, сотрудники Балаковского инженерно-технологического института. Использование подобного материала возможно в травматологии и хирурги, благодаря его главным достоинствам – он рассасывается в организме человека и затем естественным путем выводится. Данные свойства предоставят медикам возможность исключить необходимость проведения повторных операции.
В полимер включены исключительно натуральные составляющие, куда входят и отходы из зерна. Данные свойства позволяют ему полностью разлагаться, происходит все в максимально короткие сроки. Биосовместимый пластик планируют применять в области медицины. Например, у хирургов не будет необходимости проведения повторных операций, с целью извлечения пластин, которые скрепляют поврежденные кости. Конструкции из состава пластика будут со временем просто растворяться в организме, а укрепление кости происходит за счет дополнительных минерализаций.
Как рассказали саратовские ученые, до последнего времени, подобного рода биоразлагаемых материалов в стране не производилось, но есть аналоги российского пластика за рубежом. Сейчас продукт находится в стадии клинических испытаний. Завершены успешные исследования на лабораторных мышах.
В полимер включены исключительно натуральные составляющие, куда входят и отходы из зерна. Данные свойства позволяют ему полностью разлагаться, происходит все в максимально короткие сроки. Биосовместимый пластик планируют применять в области медицины. Например, у хирургов не будет необходимости проведения повторных операций, с целью извлечения пластин, которые скрепляют поврежденные кости. Конструкции из состава пластика будут со временем просто растворяться в организме, а укрепление кости происходит за счет дополнительных минерализаций.
Как рассказали саратовские ученые, до последнего времени, подобного рода биоразлагаемых материалов в стране не производилось, но есть аналоги российского пластика за рубежом. Сейчас продукт находится в стадии клинических испытаний. Завершены успешные исследования на лабораторных мышах.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:00