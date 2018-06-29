Mazda в РФ отзывает 8 000 моделей Mazda6

Согласно уточнённой информации, под действие сервисной кампании должны попасть модели Mazda6 в количестве 8,09 млн авто, которые реализовали в дилерских центрах РФ в период август 2002 года - июнь 2008 года. Разработчиками было замечено, что причиной появления дефекта является избыточная влажность, влияющая на целостность газогенераторов. В данном случае передние эйрбеги пассажира и водителя могут некорректно раскрыться. Наряду с этим, подушка может в пассажиров «выстрелить» металлическими предметами.Не исключается, что речь идёт касательно печально известных подушек безопасности разорившейся компании Takata из Японии. Только на территории Соединённых Штатов такие подушки были причиной гибели около 15 человек.