АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Mazda в РФ отзывает 8 000 моделей Mazda6

В РФ японский бренд Mazda собирается приступить к масштабной отзывной компании, затрагивающей 8,09 млн седанов Mazda6. Причиной отзыва является дефект передних автомобильных подушек безопасности.

Mazda в РФ отзывает 8 000 моделей Mazda6


Согласно уточнённой информации, под действие сервисной кампании должны попасть модели Mazda6 в количестве 8,09 млн авто, которые реализовали в дилерских центрах РФ в период август 2002 года - июнь 2008 года. Разработчиками было замечено, что причиной появления дефекта является избыточная влажность, влияющая на целостность газогенераторов. В данном случае передние эйрбеги пассажира и водителя могут некорректно раскрыться. Наряду с этим, подушка может в пассажиров «выстрелить» металлическими предметами.

Не исключается, что речь идёт касательно печально известных подушек безопасности разорившейся компании Takata из Японии. Только на территории Соединённых Штатов такие подушки были причиной гибели около 15 человек.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ева Мендес и Райан Голсинг ждут двойняшек
Астробиологи: Межзвездное пространство включает
Сергей Шнуров показал своих старших детей впервые
Друзья Владимира Кузьмина рассказали о его
Ученые из Саратова разработали состав безопасного
Евгению Феофилактову в зеленом платье украшенном
Организаторы концерта Нетребко объяснили, почему
На рынок вышел новый смартфон LG X2 с ценником в
Исследователи определили новый возраст для
Загадочное место с искажением времени обнаружили
Дутые сенсации: что заинтересовало BBC в далеком
Ольга Бузова «слила» в Сеть телефонный разговор с
Светлана Лобода показала пышную «суперзвезду» в
Ученые заершили эксперименты спекания керамики с
Mazda в РФ отзывает 8 000 моделей Mazda6
Армаду НЛО заметили над Порту-де-Мос в Португалии
В США прекратят продажи версии Alfa Romeo 4C Coupe
Нюша продемонстрировала "горячее" футбольное видео
Анастасия Ивлеева унизила Ольгу Бузову, рассказав
Яна Рудковская стала на сторону Кержакова в споре
Рэпер Канье Уэст пообещал сделать 52 новых записи
Александра Черно намерена до свадьбы похудеть на
Названы самые популярные кроссоверы в
Германия предложила создать «подушку
Легенда «Дома-2» Май Абрикосов считает, что
Российский геолог рассказал свою версию падения
89-летний отец Майкла Джексона скончался от рака
Рита Дакота и Влад Соколовский получили премию
Джулия Ванг рассказала, что "Битва экстрасенсов -
Павел и Маргарита Марсо продают свое имущество,
Просмотреть все новости