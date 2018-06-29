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Татьяна Котова продемонстрировала подтянутые формы в Instagram

Известная исполнительница песен и модель Татьяна Котова приняла решение поздороваться с фолловерами, обнародовав пикантную публикацию. Блондинка продемонстрировала в белом купальнике свою стройную фигуру, что получилось очень эффектно.

Татьяна Котова продемонстрировала подтянутые формы в Instagram


Котова в своем микроблоге Instagram опубликовала очередное пикантное фото. Под снимком артистка написала, что если утром встать красиво, улыбнуться и потянуться, то конечно ничего не произойдёт, однако фото выйдет красивым, при этом пожелав всем поклонникам прекрасного утра. На публикации Татьяна изображена в ванной комнате. Фолловеры увидели отражение бывшей солистки коллектива «ВИА Гра» в зеркале, при этом сама же певица развернута спиной к объективу камеры.

Татьяна Котова продемонстрировала подтянутые формы в Instagram


Подписчики в свою очередь назвали данный снимок «жарким». Некоторые фанаты поинтересовались у артистки, кто является фотографом. Фото в течение суток собрало более 33 тысяч отметок «Нравится» и свыше 180 комментариев.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:00
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