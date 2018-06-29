Татьяна Котова продемонстрировала подтянутые формы в Instagram

Котова в своем микроблоге Instagram опубликовала очередное пикантное фото. Под снимком артистка написала, что если утром встать красиво, улыбнуться и потянуться, то конечно ничего не произойдёт, однако фото выйдет красивым, при этом пожелав всем поклонникам прекрасного утра. На публикации Татьяна изображена в ванной комнате. Фолловеры увидели отражение бывшей солистки коллектива «ВИА Гра» в зеркале, при этом сама же певица развернута спиной к объективу камеры.Подписчики в свою очередь назвали данный снимок «жарким». Некоторые фанаты поинтересовались у артистки, кто является фотографом. Фото в течение суток собрало более 33 тысяч отметок «Нравится» и свыше 180 комментариев.