Рэпер Дрейк представит неизвестную песню Майкла Джексона
Рэпер Дрейк из Канады решил опубликовать песню Майкла Джексона, которую поклонники легендарного певца ещё не слышали. Отмечается, что формат композиции будет таким же, как и запись песни в дуэте с Джастином Тимберлейком.
В частности, рэпер Дрейк намерен представить в альбоме Scorpion неизвестную композицию Don’t Matter to Me Майкла Джексона. Музыкант решил записать песню в исполнении дуэта по аналогии 2014 года. Голос умершего Майкла Джексона будет скомпонован с голосом Дрейка.
Накануне стало известно, что композиция Don’t Matter to Me в исполнении рэпера и ушедшего из жизни поп-короля американской эстрады впервые прозвучит 29 июня в рамках альбома Scorpion. Новый альбом канадского музыканта создавался в двух направлениях – рэп и R&B. Отмечается, что у певца Дрейка данный альбом является пятым по счёту.