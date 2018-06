Рэпер Дрейк представит неизвестную песню Майкла Джексона

В частности, рэпер Дрейк намерен представить в альбоме Scorpion неизвестную композицию Don’t Matter to Me Майкла Джексона. Музыкант решил записать песню в исполнении дуэта по аналогии 2014 года. Голос умершего Майкла Джексона будет скомпонован с голосом Дрейка.Накануне стало известно, что композиция Don’t Matter to Me в исполнении рэпера и ушедшего из жизни поп-короля американской эстрады впервые прозвучит 29 июня в рамках альбома Scorpion. Новый альбом канадского музыканта создавался в двух направлениях – рэп и R&B. Отмечается, что у певца Дрейка данный альбом является пятым по счёту.