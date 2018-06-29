АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Рэпер Дрейк представит неизвестную песню Майкла Джексона

Рэпер Дрейк из Канады решил опубликовать песню Майкла Джексона, которую поклонники легендарного певца ещё не слышали. Отмечается, что формат композиции будет таким же, как и запись песни в дуэте с Джастином Тимберлейком.

Рэпер Дрейк представит неизвестную песню Майкла Джексона


В частности, рэпер Дрейк намерен представить в альбоме Scorpion неизвестную композицию Don’t Matter to Me Майкла Джексона. Музыкант решил записать песню в исполнении дуэта по аналогии 2014 года. Голос умершего Майкла Джексона будет скомпонован с голосом Дрейка.

Накануне стало известно, что композиция Don’t Matter to Me в исполнении рэпера и ушедшего из жизни поп-короля американской эстрады впервые прозвучит 29 июня в рамках альбома Scorpion. Новый альбом канадского музыканта создавался в двух направлениях – рэп и R&B. Отмечается, что у певца Дрейка данный альбом является пятым по счёту.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы самые популярные кроссоверы в
Германия предложила создать «подушку
Легенда «Дома-2» Май Абрикосов считает, что
Российский геолог рассказал свою версию падения
89-летний отец Майкла Джексона скончался от рака
Рита Дакота и Влад Соколовский получили премию
Джулия Ванг рассказала, что "Битва экстрасенсов -
Павел и Маргарита Марсо продают свое имущество,
Вера Брежнева и ее старшая дочка похвастались
Ученые открыли секреты древнеегипетской и
Принц Уильям прогулялся со скандальной
Алиана Устиненко обвинила Ольгу Васильевну
Советскую «Победу» продают в Краснодаре по цене
Иван Ургант перешутил Семена Слепакова в «Лиге
Интернет-провайдеров обязали хранить трафик
Татьяна Котова продемонстрировала подтянутые
УАЗ возобновил разработку над новым кроссовером
Рэпер Дрейк представит неизвестную песню Майкла
Новокаледонский ворон может делать себе
Подписчики Ольги Бузовой считают, что она «косит»
Тренер сборной Англии рассказал, чем ему не
В РФ номер мобильного хотят приравнять к паспорту
Виктория Романец избавилась от нарощенных волос
«ВКонтакте» вынесла предупреждения группам о
Audi разрабатывает новый флагманский кроссовер
Троллинг-клип Эмина Агаларова с Трампом оценили
Эксперты рассказали, кто чаще всего теряет вещи
Honda приступает к разработке новых андроидов на
Тренер сборной Бельгии похвалил ЧМ-2018 в России
«Перезагрузка» не помогла»: Александра Черно
Просмотреть все новости