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Организаторы концерта Нетребко объяснили, почему цена на билеты столь высока

Организаторы концерта Анна Нетребко в Большом театре, объяснили, почему у билетов столь высокая цена. По их словам, необходимо возместить затраты на перелёт исполнителей, выплатить гонорары и заплатить за аренду помещения.

Организаторы концерта Нетребко объяснили, почему цена на билеты столь высока


Организаторы концерта «Верди Гала» приложили все усилия, чтобы не появились перекупщики, завышающие цены на билеты. Концерт пройдёт в Большом театре 26 ноября текущего года.

На концерте выступит Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, они исполнят арии из оперы Верди. Также поклонники увидят выступление Долора Здажика и Эльчина Азизова. Выступление артистов будет сопровождать оркестр под управлением маэстро Микеланджело Мацца.

Стоимость билетов на данный концерт варьируется от 550 до 88 000 рублей. Организаторы объяснили столь высокую стоимость билетов большими растратами. При этом отмечается, что за 550 рублей билет смогут получить только студенты музыкальных училищ. Остальным поклонникам оперы билеты со скидкой приобрести не получится.

На сайте Большого театра на концерт «Верди Гала» билеты продавались по цене 1,3-3 тысячи рублей, однако их раскупили практически мгновенно. В свою очередь организаторы концерта не понимают, почему билеты должны стоить дёшево.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:45
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