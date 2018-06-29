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Исследователи определили новый возраст для преодоления риска смерти

Группой исследователей, представителей нескольких институтов Рима, совместно с университетом Калифорнии в Беркли определено, что боязнь риска смерти у человека, растет соответственно экспоненте, но только до определенного возраста. На определенном этапе, данный показатель достигает своего плато и останавливается на уровне достаточной стабильности. Специалистами установлено, что это происходит после 105 лет. Подробные результаты исследований опубликованы на портале Science.

В процессе работы принимал участие известный европейский демограф Джеймс Вопель, которым, совместно с коллегами, проанализированы данные порядка четырех тысяч долгожителей, представителей Италии.
Исследователи определили новый возраст для преодоления риска смерти


Существование риска расстаться с жизнью, как для человека, так и большинства животных, подробно описано закономерностью, известной как «распределение Гомпертца». Сформулирована теория еще в XIX веке, и только в XX определено, что законом описывается статистика смертности, но только с возрастным показателем до 80 лет. Пройдя этот этап, скорость, с которой совершается сокращение старой части популяции, значительно снижается.

Завершив построение демографических моделей, проанализировав большое количество информации, специалистами была подтверждена гипотеза, согласно которой, утверждается, что при достижении определенного возраста уменьшаются риски умереть. Причем планка, которую ранее обозначили на уровне - 110 лет, снизилась до 105.

Авторы работы не сомневаются, что еще не достигнут предел человеческой жизни, и со временем он отодвинется.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:30
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