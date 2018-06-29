Исследователи определили новый возраст для преодоления риска смерти

В процессе работы принимал участие известный европейский демограф Джеймс Вопель, которым, совместно с коллегами, проанализированы данные порядка четырех тысяч долгожителей, представителей Италии.Существование риска расстаться с жизнью, как для человека, так и большинства животных, подробно описано закономерностью, известной как «распределение Гомпертца». Сформулирована теория еще в XIX веке, и только в XX определено, что законом описывается статистика смертности, но только с возрастным показателем до 80 лет. Пройдя этот этап, скорость, с которой совершается сокращение старой части популяции, значительно снижается.Завершив построение демографических моделей, проанализировав большое количество информации, специалистами была подтверждена гипотеза, согласно которой, утверждается, что при достижении определенного возраста уменьшаются риски умереть. Причем планка, которую ранее обозначили на уровне - 110 лет, снизилась до 105.Авторы работы не сомневаются, что еще не достигнут предел человеческой жизни, и со временем он отодвинется.