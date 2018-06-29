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Виктория Романец избавилась от нарощенных волос

Несмотря на то, что Виктория Романец и Антон Гусев давно уже не являются участниками телепроекта «Дом-2» за их жизнью в социальных сетях наблюдает огромное количество поклонников.

И супругам это нравится. В свою очередь они стараются ежедневно выкладывать по несколько фотографий и видеозаписей, дабы привлечь к себе побольше внимания и оставаться на пике своей популярности.

Виктория Романец избавилась от нарощенных волос

Кроме того, девушка очень любит делиться со своими фанатами подробностями из жизни, рассказывать им о ближайших планах и путешествиях, а также открывать им некоторые секреты красоты.

Так, к примеру, на днях Вика призналась, что наконец-то решилась и избавилась от нарощенных волос, с которыми ходила очень много времени. В подтверждение своим словам она прикрепила видео, в котором показала результат процедуры.

Виктория Романец избавилась от нарощенных волос

Романец отметила, что ей очень повезло, ведь у нее нет особых проблем с натуральными волосами, после снятия нарощенных.

Экс-участнице «Дома-2» очень понравилось то, как она стала выглядеть со своими настоящими волосами, однако она поинтересовалась у подписчиков, что на этот счет думают они. И те не заставили себя долго ждать с ответом.

В комментариях к публикации они тут же стали писать о том, что натуральность ей очень идет, а потому порекомендовали впредь не наращивать волосы, а отращивать нужную длину своих волос.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:12
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