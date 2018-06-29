АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Ученые заершили эксперименты спекания керамики с двумерным материалом

В результате проведенных экспериментов, специалисты существенно увеличили способность проводимости материалов. Оксиду цинка придали металлические свойства, в итоге - он повысил показатели по превращению тепла в электричество. Экспертами из США была применена методика холодного спекания керамики с двумерным карбидом титана.

Информация из статьи журнала Advanced Materials, где ученые сообщили, что композитные материалы подобного типа получены впервые, использовать их будут в технологиях производства химических датчиков, твердотельных батарей, а так же многих отраслях народного хозяйства. Многие крупные компании уже заинтересовались разработкой американских специалистов, название их не сообщается.

Ученые заершили эксперименты спекания керамики с двумерным материалом


Для процессов, связанных с холодным спеканием керамики использовали ультразвук. Учеными улучшен оксид цинка до состояния, при котором он изменяет свои свойства. Это необходимо для придания композитному материалу твердости, необходимой для выдерживания более высоких температур. Технологию холодного спекания планируют развивать в дальнейшем, данный метод считается очень перспективным. В скором времени уже намечено использование композитной керамики в производстве.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ева Мендес и Райан Голсинг ждут двойняшек
Астробиологи: Межзвездное пространство включает
Сергей Шнуров показал своих старших детей впервые
Друзья Владимира Кузьмина рассказали о его
Ученые из Саратова разработали состав безопасного
Евгению Феофилактову в зеленом платье украшенном
Организаторы концерта Нетребко объяснили, почему
На рынок вышел новый смартфон LG X2 с ценником в
Исследователи определили новый возраст для
Загадочное место с искажением времени обнаружили
Дутые сенсации: что заинтересовало BBC в далеком
Ольга Бузова «слила» в Сеть телефонный разговор с
Светлана Лобода показала пышную «суперзвезду» в
Ученые заершили эксперименты спекания керамики с
Mazda в РФ отзывает 8 000 моделей Mazda6
Армаду НЛО заметили над Порту-де-Мос в Португалии
В США прекратят продажи версии Alfa Romeo 4C Coupe
Нюша продемонстрировала "горячее" футбольное видео
Анастасия Ивлеева унизила Ольгу Бузову, рассказав
Яна Рудковская стала на сторону Кержакова в споре
Рэпер Канье Уэст пообещал сделать 52 новых записи
Александра Черно намерена до свадьбы похудеть на
Названы самые популярные кроссоверы в
Германия предложила создать «подушку
Легенда «Дома-2» Май Абрикосов считает, что
Российский геолог рассказал свою версию падения
89-летний отец Майкла Джексона скончался от рака
Рита Дакота и Влад Соколовский получили премию
Джулия Ванг рассказала, что "Битва экстрасенсов -
Павел и Маргарита Марсо продают свое имущество,
Просмотреть все новости