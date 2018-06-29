Ученые заершили эксперименты спекания керамики с двумерным материалом

Информация из статьи журнала Advanced Materials, где ученые сообщили, что композитные материалы подобного типа получены впервые, использовать их будут в технологиях производства химических датчиков, твердотельных батарей, а так же многих отраслях народного хозяйства. Многие крупные компании уже заинтересовались разработкой американских специалистов, название их не сообщается.Для процессов, связанных с холодным спеканием керамики использовали ультразвук. Учеными улучшен оксид цинка до состояния, при котором он изменяет свои свойства. Это необходимо для придания композитному материалу твердости, необходимой для выдерживания более высоких температур. Технологию холодного спекания планируют развивать в дальнейшем, данный метод считается очень перспективным. В скором времени уже намечено использование композитной керамики в производстве.