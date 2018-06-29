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Эксперты рассказали, кто чаще всего теряет вещи на ЧМ-2018

Согласно данным статистических отчетов полиции, чаще всего на ЧМ-2018 теряют вещи жители Южной Америки. Болельщики, отчаянно поддерживая свою любимую сборную, часто забывают о вещах, пишет портал РИА Новости.

Эксперты рассказали, кто чаще всего теряет вещи на ЧМ-2018


Так, болельщики из Перу часто забывают рюкзаки с ценными вещами, когда один гражданин данного южноамериканского государства оставил рюкзак с личными вещами, билетами и деньгами в автобусе, а его соотечественница попросту забыла забрать рюкзак с ленты пункта досмотра в аэропорту.

Впрочем, наиболее распространенным местом утраты вещей стало такси. Однако российские водители часто самостоятельно возвращают потерю иностранным гостям. Российские болельщики, замечая оставленные без присмотра вещи, также оперативно сообщают о пропажах, а иногда и самостоятельно находят забывчивых иностранцев. Таким образом болельщику из Ливерпуля была возвращена сумка, которую он оставил в вагоне поезда.
 
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Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:45
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