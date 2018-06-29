Эксперты рассказали, кто чаще всего теряет вещи на ЧМ-2018

Так, болельщики из Перу часто забывают рюкзаки с ценными вещами, когда один гражданин данного южноамериканского государства оставил рюкзак с личными вещами, билетами и деньгами в автобусе, а его соотечественница попросту забыла забрать рюкзак с ленты пункта досмотра в аэропорту.Впрочем, наиболее распространенным местом утраты вещей стало такси. Однако российские водители часто самостоятельно возвращают потерю иностранным гостям. Российские болельщики, замечая оставленные без присмотра вещи, также оперативно сообщают о пропажах, а иногда и самостоятельно находят забывчивых иностранцев. Таким образом болельщику из Ливерпуля была возвращена сумка, которую он оставил в вагоне поезда.