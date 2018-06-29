«Перезагрузка» не помогла»: Александра Черно снова начала набирать вес

«Все очень сложно. Меня это сильно обидело, я распереживалась, начала срываться. Винила абсолютно всех вокруг, кого только можно, но главное не себя», - признается Черно.

Несколько недель девушка успешно выполняла все предписания диетологов и тренеров, а потому похудела более чем на 10 килограмм. Однако на днях она призналась, что сброшенный вес начал возвращаться.По словам Саши, последние две недели килограммы не уходили, а после того как они вместе с Иосифом Оганесяном отметили помолвку, то вес пошел в гору.Сейчас она снова взяла себя в руки и будет стараться идти дальше. Девушка заверила, что сходить с намеченной дистанции она не собирается, а потому «перезагрузка» продолжается.