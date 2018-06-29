В США прекратят продажи версии Alfa Romeo 4C Coupe

Купе версии Alfa Romeo 4C Coupe в ближайшее время перестанут предлагать в рамках авторынка Соединённых Штатов. Причиной ухода версии является новое гибридное купе GTV, которое построили на базе Giulia. Версия с гибридным двигателем на 600 л. с. начнёт продаваться на американском рынке до 2022 года.Хотя с рынка уйдет купе версии Alfa Romeo 4C, на нём останется родстер 4C Spider. Клиенты уже в 2019 году смогут приобрести обновленную вариацию. Она станет продвинутой, а также более дорогой. Родстер на рынке Соединённых Штатов появился в 2015 году. А вот купе представили ещё в 2013 году. Alfa Romeo 4C Coupe оснащается 1.75-литровым двигателем на 240 лошадиных сил. Модель на авторынке США доступна от 55 900 американских долларов.