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Нюша продемонстрировала "горячее" футбольное видео

Известная исполнительница песен Нюша вместе с другими популярными артистами шоу-бизнеса создали еще один хит «футбольного» лета.

Нюша продемонстрировала "горячее" футбольное видео


Певица Нюша продемонстрировала «горячий» футбольный видеоролик, на котором изображено как она совместно с Arash, Pitbull Blanco и "The Ear", исполняют новый неофициальный гимн. На футбольном поле танцевали лучшие танцоры столицы. Композиция снята при поддержке танцевальной студии под названием Blacklions dance production, при этом исполняется песня на английском языке.

Нюша продемонстрировала "горячее" футбольное видео


Интернет-пользователи под видеороликом оставили множество одобрительных комментариев: «Топовые ребята», «Самые лучшие ребята», «на повтор!». В течение трех дней клип сумел собрать 1 795 просмотров.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:45
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