Советскую «Победу» продают в Краснодаре по цене новой версии BMW X5

Покупатель за эти деньги получит раритетное транспортное средство чёрного цвета, которое с конвейера сошло в 1950 году. Автомобиль имеет пробег - 200 000 км. Авто оснащается 2,1-литровым бензиновым силовым агрегатом на 52 л.с. В тандеме с этим мотором работает задний привод, а также механическая 3-скоростная трансмиссия. Стоит отметить, что немного дешевле реализуются внедорожник версии Toyota Land Cruiser 200 2016 модельного года, а также седан версии BMW M3 2016. За аналогичную цену доступен новый кроссовер версии BMW X5 xDrive40d.По словам экспертов, «Победы» чаще всего продают в Подмосковье. Вторую позицию разделили Саратов, а также Кострома. Стоит напомнить, что Горьковский автозавод выпускал авто «Победа» в период 1946-1958 годов. С конвейера за данный период сошло свыше 240 тысяч экземпляров. Это позволило модели стать в итоге самым массовым авто в СССР.