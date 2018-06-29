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Принц Уильям прогулялся со скандальной победительницей "Евровидения" Неттой

Принц Уильям во время своего визита в Израиль решил прогуляться со скандальной победительницей "Евровидения" Неттой Барзилай.

Принц Уильям прогулялся со скандальной победительницей "Евровидения" Неттой


Двадцать седьмого июня Принц Уильям побывал на территории Израиля в городе Тель-Авиве. Во время своего визита он встретился с победительницей Евровидения Неттой Барзилай. Они прогулялись по самой модной улице города – бульвар Ротшильда. Когда певица и принц болтали за стаканом лимонада, вокруг них собралась толпа людей. Нетта Барзилай как всегда выделилась из толпы коротким ярким платьем и фиолетовыми волосами.

Принц Уильям прогулялся со скандальной победительницей "Евровидения" Неттой


Отмечается, что девятого июля состоятся крестины младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Примечательно, что ребенка окрестят в том же месте, где был крещён принц Джордж - будущий наследник престола.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:20
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