Принц Уильям прогулялся со скандальной победительницей "Евровидения" Неттой

Двадцать седьмого июня Принц Уильям побывал на территории Израиля в городе Тель-Авиве. Во время своего визита он встретился с победительницей Евровидения Неттой Барзилай. Они прогулялись по самой модной улице города – бульвар Ротшильда. Когда певица и принц болтали за стаканом лимонада, вокруг них собралась толпа людей. Нетта Барзилай как всегда выделилась из толпы коротким ярким платьем и фиолетовыми волосами.Отмечается, что девятого июля состоятся крестины младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Примечательно, что ребенка окрестят в том же месте, где был крещён принц Джордж - будущий наследник престола.