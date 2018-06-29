Шикарный наряд Анджелины Джоли приковал к себе взгляды прихожан Собора Святого Павла в Лондоне
На службу в лондонский Собор Святого Павла Анджелина Джоли пришла в костюме с дерзким для церковной службы разрезом, элегантной шляпке и с орденом от королевы Елизаветы II на груди. Утонченный образ актрисы оценили присутствовавшие, назвав её наряд достойным герцогини.
На службу в Собор Святого Павла Анджелина Джоли явилась в прекрасном расположении духа. Несмотря на продолжающиеся проблемы с Брэдом Питтом, актриса наконец стала выглядеть гораздо лучше. Джоли набрала вес, посвежела, а шикарный светлый наряд был весьма похож на ансамбль, в котором недавно появлялась на публике жена принца Гарри Меган Маркл.
Сейчас актриса снимается во второй части фильма «Малефисента». Съёмки проходят в Лондоне и, видимо, этот город настолько способствовал Джоли проникнуться духом британской аристократии, что после визита в Собор Святого Павла в ней нашли сходство с герцогиней Меган Маркл.