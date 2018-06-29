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Тренер сборной Бельгии похвалил ЧМ-2018 в России

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес похвалил организацию ЧМ-2018 в России, назвав его одним из самых лучших. Российский мундиаль весьма впечатлил тренера, пишет портал "Р-Спорт".

Тренер сборной Бельгии похвалил ЧМ-2018 в России


Мартинес был удивлен тем впечатлением, которое складывается о русских и о российском чемпионате мира, когда высочайший уровень гостеприимства и доброжелательности характеризует страну и ее жителей исключительно с положительной стороны. ЧМ-2018 впечатляет, когда мундиаль в России остается лучшим мировым футбольным первенством, где тренер бельгийской команды когда-либо бывал.

При этом о проведении чемпионатов такого уровня Мартинес знает многое, в том числе сложную логистику турнира. Несомненным плюсом является то, что все участники мундиаля прекрасно подготовлены. В рамках группового отбора Бельгия одержала 3 победы в трех играх, поэтому тренер надеется, что командой будут гордиться.
 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:36
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