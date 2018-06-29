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Названы самые популярные кроссоверы в Санкт-Петербурге и Москве

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг популярных в январе-мае транспортных средств класса SUV в Москве, а также Санкт-Петербурге. В «тройку» лидеров в обоих городах попал Volkswagen Tiguan.

Названы самые популярные кроссоверы в Санкт-Петербурге и Москве


Автолюбители Москвы, Санкт-Петербурга при покупке внедорожника либо кроссовера чаще всего свой выбор останавливали на Hyundai Creta. Москвичи также приобрели 2 758 автомобилей Volkswagen Tiguan, позволив немецкой модели занять вторую позицию в ТОП, опередив южнокорейскую версию KIA Sportage (2 321 авто). Volkswagen Tiguan в Северной столице обошёл версию Mitsubishi Outlander. Данные модели за январь-май разошлись в количестве 1 273, а также 1 320 единиц соответственно.

VW Tiguan россиянам предлагается с бензиновым 1,4-литровым двигателем TSI, генерирующим 125/150 л.с., а также двухлитровым TSI на 180/220 л. с. Модель доступна с дизельным мотором 2.0 TDI на 150 л.с. Расценки на кроссовер составляют 1 349 000 - 2 239 000 рублей.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:15
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