Названы самые популярные кроссоверы в Санкт-Петербурге и Москве

Автолюбители Москвы, Санкт-Петербурга при покупке внедорожника либо кроссовера чаще всего свой выбор останавливали на Hyundai Creta. Москвичи также приобрели 2 758 автомобилей Volkswagen Tiguan, позволив немецкой модели занять вторую позицию в ТОП, опередив южнокорейскую версию KIA Sportage (2 321 авто). Volkswagen Tiguan в Северной столице обошёл версию Mitsubishi Outlander. Данные модели за январь-май разошлись в количестве 1 273, а также 1 320 единиц соответственно.VW Tiguan россиянам предлагается с бензиновым 1,4-литровым двигателем TSI, генерирующим 125/150 л.с., а также двухлитровым TSI на 180/220 л. с. Модель доступна с дизельным мотором 2.0 TDI на 150 л.с. Расценки на кроссовер составляют 1 349 000 - 2 239 000 рублей.