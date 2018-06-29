89-летний отец Майкла Джексона скончался от рака

Перед смертью Джо Джексона его родным запрещали видеться с ним. Его сын Джермейн подробно рассказал об этом через несколько дней после смерти отца.
Лечащие врачи Джо якобы запрещали его родственникам посещать его. Джермейн подтвердил, что никто из них не знал, что с отцом происходит. Чтобы попасть родным в его палату, приходилось умолять и спорить с медперсоналом, отчего им было больно. Джо госпитализировали с высокой температурой в 2016 году, однако вскоре после выздоровления он продолжил в Лас-Вегасе светскую жизнь.
Отец Майкла Джексона в 2015 году перенес три сердечных приступа и инсульт, после чего ему имплантировали кардиостимулятор. Двадцать пятого июня восьмидесятидевятилетний Джо Джексон умер от рака. У покойного было десять детей.