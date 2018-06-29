89-летний отец Майкла Джексона скончался от рака

Лечащие врачи Джо якобы запрещали его родственникам посещать его. Джермейн подтвердил, что никто из них не знал, что с отцом происходит. Чтобы попасть родным в его палату, приходилось умолять и спорить с медперсоналом, отчего им было больно. Джо госпитализировали с высокой температурой в 2016 году, однако вскоре после выздоровления он продолжил в Лас-Вегасе светскую жизнь.Отец Майкла Джексона в 2015 году перенес три сердечных приступа и инсульт, после чего ему имплантировали кардиостимулятор. Двадцать пятого июня восьмидесятидевятилетний Джо Джексон умер от рака. У покойного было десять детей.