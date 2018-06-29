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89-летний отец Майкла Джексона скончался от рака

Перед смертью Джо Джексона его родным запрещали видеться с ним. Его сын Джермейн подробно рассказал об этом через несколько дней после смерти отца.

89-летний отец Майкла Джексона скончался от рака


Лечащие врачи Джо якобы запрещали его родственникам посещать его. Джермейн подтвердил, что никто из них не знал, что с отцом происходит. Чтобы попасть родным в его палату, приходилось умолять и спорить с медперсоналом, отчего им было больно. Джо госпитализировали с высокой температурой в 2016 году, однако вскоре после выздоровления он продолжил в Лас-Вегасе светскую жизнь.

89-летний отец Майкла Джексона скончался от рака


Отец Майкла Джексона в 2015 году перенес три сердечных приступа и инсульт, после чего ему имплантировали кардиостимулятор. Двадцать пятого июня восьмидесятидевятилетний Джо Джексон умер от рака. У покойного было десять детей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00
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