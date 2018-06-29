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Рэпер Канье Уэст пообещал сделать 52 новых записи за 52 недели

В интервью с журналистами известный рэпер Кантье Уэст сообщил, что намерен за 52 недели записать 52 новые композиции. Однако о том, когда именно он начнёт свой так называемый «марафон», он не уточнил.

Рэпер Канье Уэст пообещал сделать 52 новых записи за 52 недели


В течение трёх дней американский журналист Джон Караманик брал у звезды интервью, они обсудили политику и брак с Ким Кардашьян, а также поговорили на другие темы.

Один из своих треков Кантье Уэст планирует записать с рэпером Chance The Rapper – коллегой по «цеху». Отмечается, что с мая текущего года известный музыкант записал уже 5 альбомов.

Ранее сообщалось о том, что Кантье Уэст выступил в качестве продюсера нового альбома исполнительницы Тейаны Тейлор. Накануне выхода альбома рэпер сделал обложку K.T.S.E., а пластинку доделывал в процессе перелёта из Парижа в Лос-Анжделес.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:30
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