Рэпер Канье Уэст пообещал сделать 52 новых записи за 52 недели

В течение трёх дней американский журналист Джон Караманик брал у звезды интервью, они обсудили политику и брак с Ким Кардашьян, а также поговорили на другие темы.Один из своих треков Кантье Уэст планирует записать с рэпером Chance The Rapper – коллегой по «цеху». Отмечается, что с мая текущего года известный музыкант записал уже 5 альбомов.Ранее сообщалось о том, что Кантье Уэст выступил в качестве продюсера нового альбома исполнительницы Тейаны Тейлор. Накануне выхода альбома рэпер сделал обложку K.T.S.E., а пластинку доделывал в процессе перелёта из Парижа в Лос-Анжделес.