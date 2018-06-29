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Никита Турчин заявил, что его избил сын народного артиста

Участник телепроекта «Дом-2» Никита Турчин рассказал, что несколько месяцев назад на него напал сын известного народного артиста.

Никита Турчин заявил, что его избил сын народного артиста

И хотя участнику телестройки всего 18 лет, сам Никита чувствует себя на Поляне абсолютно уверенно и спокойно. Молодой человек планирует встретить свою возлюбленную, и сейчас его все мысли полны потенциальной девушкой.

А буквально несколько месяцев назад парню было не до этого, ведь ему пришлось поучаствовать в кровавой драке.

«Долгое время Никита находился в подавленном состоянии из-за этого. Конечно, на публике виду не подавал, но внутри себя очень переживал. Речь идет о конфликте друга с сыном известного композитора. Этот человек избил Никиту, из-за чего он оказался в больнице», - поделилась подруга Никиты.

Как рассказал сам Турчин, этой весной ему пришлось побывать на судебном заседании, где он разбирался с обидчиком. Молодой человек рассказал, что как-то возвращался с деловой встречи на метро. В вагон вошел незнакомый Никите парень и попросил денег, однако наличных у него не было.

Когда Турчин уже собирался выходить, незнакомец нанес удар ему в затылок, а следом и в висок. Никита звал на помощь, затем пошел в полицию, однако его рассказ впечатления не произвел. В травмпункте участнику «Дома-2» тоже помощи не оказали, в результате ему пришлось обратиться в больницу.

Никита Турчин заявил, что его избил сын народного артиста


Знакомые Никиты работают на телевидении и сами рассказали информацию прессе. В результате уже на второй день личность напавшего была установлена. Им оказался сын Народного артиста России Сергея Рудницкого.

К слову, подробности судебного процесса Турчин предпочел не рассказывать.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:46
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