Никита Турчин заявил, что его избил сын народного артиста

«Долгое время Никита находился в подавленном состоянии из-за этого. Конечно, на публике виду не подавал, но внутри себя очень переживал. Речь идет о конфликте друга с сыном известного композитора. Этот человек избил Никиту, из-за чего он оказался в больнице», - поделилась подруга Никиты.

И хотя участнику телестройки всего 18 лет, сам Никита чувствует себя на Поляне абсолютно уверенно и спокойно. Молодой человек планирует встретить свою возлюбленную, и сейчас его все мысли полны потенциальной девушкой.А буквально несколько месяцев назад парню было не до этого, ведь ему пришлось поучаствовать в кровавой драке.Как рассказал сам Турчин, этой весной ему пришлось побывать на судебном заседании, где он разбирался с обидчиком. Молодой человек рассказал, что как-то возвращался с деловой встречи на метро. В вагон вошел незнакомый Никите парень и попросил денег, однако наличных у него не было.Когда Турчин уже собирался выходить, незнакомец нанес удар ему в затылок, а следом и в висок. Никита звал на помощь, затем пошел в полицию, однако его рассказ впечатления не произвел. В травмпункте участнику «Дома-2» тоже помощи не оказали, в результате ему пришлось обратиться в больницу.Знакомые Никиты работают на телевидении и сами рассказали информацию прессе. В результате уже на второй день личность напавшего была установлена. Им оказался сын Народного артиста России Сергея Рудницкого.К слову, подробности судебного процесса Турчин предпочел не рассказывать.