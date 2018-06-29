Тренер сборной Англии рассказал, чем ему не понравился Калининград

Саутгейт подчеркнул, что на время мундиаля у него нет особо времени погулять по городу, но болельщики сборной Англии, присутствующие на турнире, приехали в Калининград с большим удовольствием. Местные парковые зоны, отель и футбольная арена впечатлили Саутгейта, когда опыт пребывания в российском городе просто поражает.Однако наставнику англичан в Калининграде крайне не понравилось проигрывать, когда гости с Туманного Альбиона уступили бельгийцам, забившим единственный мяч (0:1).