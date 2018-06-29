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Тренер сборной Англии рассказал, чем ему не понравился Калининград

Тренер национальной команды Англии по футболу Гарет Саутгейт назвал единственный момент, который ему не понравился в Калининграде, принимающем матчи ЧМ-2018. Оказалось, российский город не является удачным для сборной при выступлении в рамках группового этапа, передает слова наставника англичан портал РИА Новости.

Тренер сборной Англии рассказал, чем ему не понравился Калининград


Саутгейт подчеркнул, что на время мундиаля у него нет особо времени погулять по городу, но болельщики сборной Англии, присутствующие на турнире, приехали в Калининград с большим удовольствием. Местные парковые зоны, отель и футбольная арена впечатлили Саутгейта, когда опыт пребывания в российском городе просто поражает.

Однако наставнику англичан в Калининграде крайне не понравилось проигрывать, когда гости с Туманного Альбиона уступили бельгийцам, забившим единственный мяч (0:1).
 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:30
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