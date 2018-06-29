Аэропорт Бали закрылся вследствие активизации вулкана Агунг

Выброс опасного пепла из вулкана 28 июня зафиксировали на высоте до 2 километров над жерлом. Индонезийскими властями было принято решение закрыть 29 июня международный действующий аэропорт в рамках курортного острова Бали вследствие активизации вулкана на горе Агунг. ТАСС ссылаясь на местные телекомпании, сообщает, что приостановка полетов продлится до девятнадцати часов вечера по местному времени (по Москве - 15:00). Представители воздушной гавани Нгурах-Рай Януса Супраюги отмечают, что, по словам синоптиков, вулканический пепел в окрестностях воздушного узла будет в пятницу утром. Выброс пепла из вулканического жерла накануне зафиксировали на высоте до 2 километров.Следует напомнить, что в Индонезии на курортном острове Бали аэропорт в декабре 2017 года не работал вследствие активизации вулкана на протяжении трех суток. В воздушной гавани Нгурах-Рай тогда отмена рейсов коснулась более 50 000 человек.