АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Аэропорт Бали закрылся вследствие активизации вулкана Агунг

На Бали закрыли местный аэропорт вследствие активизации вулкана, который носит название Агунг.

Аэропорт Бали закрылся вследствие активизации вулкана Агунг


Выброс опасного пепла из вулкана 28 июня зафиксировали на высоте до 2 километров над жерлом. Индонезийскими властями было принято решение закрыть 29 июня международный действующий аэропорт в рамках курортного острова Бали вследствие активизации вулкана на горе Агунг. ТАСС ссылаясь на местные телекомпании, сообщает, что приостановка полетов продлится до девятнадцати часов вечера по местному времени (по Москве - 15:00). Представители воздушной гавани Нгурах-Рай Януса Супраюги отмечают, что, по словам синоптиков, вулканический пепел в окрестностях воздушного узла будет в пятницу утром. Выброс пепла из вулканического жерла накануне зафиксировали на высоте до 2 километров.

Следует напомнить, что в Индонезии на курортном острове Бали аэропорт в декабре 2017 года не работал вследствие активизации вулкана на протяжении трех суток. В воздушной гавани Нгурах-Рай тогда отмена рейсов коснулась более 50 000 человек.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Происшествия / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Романец избавилась от нарощенных волос
«ВКонтакте» вынесла предупреждения группам о
Audi разрабатывает новый флагманский кроссовер
Троллинг-клип Эмина Агаларова с Трампом оценили
Эксперты рассказали, кто чаще всего теряет вещи
Honda приступает к разработке новых андроидов на
Тренер сборной Бельгии похвалил ЧМ-2018 в России
«Перезагрузка» не помогла»: Александра Черно
Не верящий в мистику Франц Шнайдер узнал о расах
Никита Джигурда готовится стать мэром
Коренные жители Тибета могут быть потомками
Аэропорт Бали закрылся вследствие активизации
В РФ электронные трудовые книжки начнут вводить с
Алена Водонаева защитила от критиков
Прототипами поручика Ржевского были скандальные
Шикарный наряд Анджелины Джоли приковал к себе
Ольга Бузова стала в тягость Филиппу Киркорову
Никита Турчин заявил, что его избил сын народного
Жители Калифорнии запечатлели на камеру два
Huawei демонстрирует на выставке MWC-2018
Аппарат Хаябуса-2 приблизился к астероиду Рюгу на
Запуск телескопа James Webb снова перенесли
В Boeing представили концепт гиперзвукового
Ученые нашли состав сложной органики в океане на
Дайверы обнаружили подводную базу пришельцев
Сеть "ВКонтакте" ответила на волну оскорблений в
В Испании судят акушера за торговлю похищенными
Rolls-Royce не представит новую версию
Mercedes-Benz EQC 2020 показали на фото и видео
Медики спасают поврежденную руку художника Никаса
Просмотреть все новости