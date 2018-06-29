Джулия Ванг рассказала, что "Битва экстрасенсов - лишь постановка"

Зрители проекта "Битва экстрасенсов» запомнили Джулию Ванг как привлекательного экстрасенса. Однако, покинув программу, девушка поменяла внешность, при этом перестала упоминать об своих экстрасенсорных способностях вообще. Недавно Джулия вовсе решила разоблачить шоу, и поведала всю правду касательно «Битвы экстрасенсов».Джулия подчеркнула, что не имеет никаких способностей в данной сфере, ее образ был придуман сценаристами этой программы, а все там происходящее - просто постановка. Гримеры изменили внешность Ванг. У нее постоянно были короткие волосы, при этом на телешоу ей сделали яркий макияж и надели парик.