Вера Брежнева и ее старшая дочка похвастались шикарными фигурами в бикини

Фотографию в сеть выложила Соня Киперман. Она вместе со своей мамой Верой Брежневой сфотографировалась в зеркале, при этом обе были в купальниках. Пользователи интернета наперегонки оставляли похвальные комментарии, сравнивая маму с дочерью.Некоторые пользователи искали сходства между Соней и Верой и называли их «подружками» или «сестричками», но только не мама с дочкой. Фанатам больше всего понравился купальник Веры Брежневой, она была запечатлена в бикини телесного цвета.17-летнюю Соню Киперман часто приглашают на роль модели в показах модных брендов. Также юную красавицу приглашают на различные фотосессии, однако девушка хочет связать свою жизнь с кинематографом.