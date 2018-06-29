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Вера Брежнева и ее старшая дочка похвастались шикарными фигурами в бикини

Ленты социальных сетей в летний период переполнены фотографиями на пляжах в купальниках. Известная певица Вера Брежнева со своей старшей дочерью Соней тоже похвастались шикарными фигурами в бикини.

Вера Брежнева и ее старшая дочка похвастались шикарными фигурами в бикини


Фотографию в сеть выложила Соня Киперман. Она вместе со своей мамой Верой Брежневой сфотографировалась в зеркале, при этом обе были в купальниках. Пользователи интернета наперегонки оставляли похвальные комментарии, сравнивая маму с дочерью.

Некоторые пользователи искали сходства между Соней и Верой и называли их «подружками» или «сестричками», но только не мама с дочкой. Фанатам больше всего понравился купальник Веры Брежневой, она была запечатлена в бикини телесного цвета.

17-летнюю Соню Киперман часто приглашают на роль модели в показах модных брендов. Также юную красавицу приглашают на различные фотосессии, однако девушка хочет связать свою жизнь с кинематографом.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:40
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