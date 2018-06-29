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Ольга Бузова стала в тягость Филиппу Киркорову

Мы уже сообщали, что экс-директор группы "Тату" Леонид Дзюник дал пару высказываний по поводу феномена Ольги Бузовой.

Также он высказался по поводу весьма странной любви девушки с певцом Филиппом Киркоровым.

Ольга Бузова стала в тягость Филиппу Киркорову


Бывший директор "Татушек" не подтвердил сплетни про контрактные отношения между ними, но вот член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян на этот счёт имеет свое мнение.

Он убеждён, что Бузова приплачивает королю попсы за лестные высказывания, объятия и позирование перед камерой. Манукян уверен, что за певицей стоит состоятельный человек, который платит Киркорову за помощь в продвижении бездарной ведущей из реалити-шоу.

Ольга Бузова стала в тягость Филиппу Киркорову

"В последнее время на помощь Ольге отрядили Филиппа Бедросовича. Хотя порой очевидно, что Киркорову такая назойливость Бузовой в тягость и ему уже не хочется иметь с ней ничего общего, но роль нужно доиграть до конца. В проигравших, как всегда, остается российское общество, которому вместо проблем страны предлагают обсуждать гипотетическую свадьбу Бузовой и Киркорова", – процитировал Манукяна Sobesednik.ru.

Сейчас ходят слухи, что Оля также в августе будет принимать участие в продолжении нашумевшего "киркоровского" клипа "Цвет настроения - синий".
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:46
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