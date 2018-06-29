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Троллинг-клип Эмина Агаларова с Трампом оценили западные СМИ

Новый клип тридцативосьмилетнего российского поп-певца Эмина Агарова «Got me good» обсуждают как в России, так и за рубежом.

Троллинг-клип Эмина Агаларова с Трампом оценили западные СМИ


Сын известного российского олигарха - Эмин Агаларов, выпустил свой новый видеоклип. Хоть композиция довольно обычная, однако персон, запечатленных в ролике, можно истолковать как троллинговая попытка Агаларова. Молодой человек является исполнительным директором в бизнесе своего отца по развитию недвижимости «Эмин». Сообщается, что данная фирма является излюбленным застройщиком главы РФ Владимира Путина, который даже наградил медалью «Орден Почета» страны старшего Агаларова.



Троллинг-клип Эмина Агаларова с Трампом, Хилари Клинтон и Цукербергом уже оценили зарубежные СМИ. Американское издание Daily Beast успело прокомментировать данную ситуацию с клипом, при этом намекнули на то, что это «ход» против США.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:53
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