Троллинг-клип Эмина Агаларова с Трампом оценили западные СМИ

Сын известного российского олигарха - Эмин Агаларов, выпустил свой новый видеоклип. Хоть композиция довольно обычная, однако персон, запечатленных в ролике, можно истолковать как троллинговая попытка Агаларова. Молодой человек является исполнительным директором в бизнесе своего отца по развитию недвижимости «Эмин». Сообщается, что данная фирма является излюбленным застройщиком главы РФ Владимира Путина, который даже наградил медалью «Орден Почета» страны старшего Агаларова.Троллинг-клип Эмина Агаларова с Трампом, Хилари Клинтон и Цукербергом уже оценили зарубежные СМИ. Американское издание Daily Beast успело прокомментировать данную ситуацию с клипом, при этом намекнули на то, что это «ход» против США.