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Интернет-провайдеров обязали хранить трафик полгода

Организаторы распространения в интернете информации (сервисы электронной почты, мессенджеры, интернет-форумы) обязаны будут электронные сообщения российских пользователей хранить на протяжении полугода. 1 июля вступит в силу соответствующее постановление правительства.

Интернет-провайдеров обязали хранить трафик полгода


Интернет-провайдеры согласно «закону Яровой» должны хранить голосовую информацию, текстовые сообщения изображения, звуки, видео-сообщения, а также прочие электронные сообщения. Данную информацию нужно хранить в системах организаторов информационного распространения, в РФ, а также в полном объеме в течение полугода с момента окончания обработки/приема/передачи/доставки электронных сообщений. В свою очередь операторы связи должны на протяжении 30 суток хранить сообщения, которые абонентами передаются при помощи интернет Сети, а переписку и разговоры на протяжении полугода. Емкость хранилищ трафика должна увеличиваться ежегодно на 15%.

Интернет-провайдеры и сотовые компании выступали против «закона Яровой», отметив, что исполнение данного закона им обойдется в миллиарды рублей. Это скажется на качестве и тарифах услуг. Операторы мобильной связи начали уже на 8-10 процентов увеличивать тарифы.
 
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Технологии / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:00
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