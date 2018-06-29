Интернет-провайдеров обязали хранить трафик полгода

Интернет-провайдеры согласно «закону Яровой» должны хранить голосовую информацию, текстовые сообщения изображения, звуки, видео-сообщения, а также прочие электронные сообщения. Данную информацию нужно хранить в системах организаторов информационного распространения, в РФ, а также в полном объеме в течение полугода с момента окончания обработки/приема/передачи/доставки электронных сообщений. В свою очередь операторы связи должны на протяжении 30 суток хранить сообщения, которые абонентами передаются при помощи интернет Сети, а переписку и разговоры на протяжении полугода. Емкость хранилищ трафика должна увеличиваться ежегодно на 15%.Интернет-провайдеры и сотовые компании выступали против «закона Яровой», отметив, что исполнение данного закона им обойдется в миллиарды рублей. Это скажется на качестве и тарифах услуг. Операторы мобильной связи начали уже на 8-10 процентов увеличивать тарифы.