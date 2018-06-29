УАЗ возобновил разработку над новым кроссовером УАЗ 3170

Накануне в сети появилась некоторая информация о технических характеристиках нового кроссовера УАЗ «3170». В частности, автомобиль получит независимую подвеску для всех колёс, а кузов новинки будет построен на безрамной платформе, которую разработали в рамках проекта «Кортеж».Предполагается, что первый кроссовер УАЗ в модельном ряду производителя станет самым совершенным. Автомобиль получит продвинутый мультимедийный комплекс и передовые системы безопасности. Специально для кроссовера будет разработан новый двигатель, о характеристиках которого не сообщается.Ожидается, что на рынок первый кроссовер УАЗ выйдет в 2022-2023 годах.