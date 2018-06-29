УАЗ возобновил разработку над новым кроссовером УАЗ 3170
Ульяновский автомобильный завод намерен в ближайшее время возобновить разработку своего кроссовера УАЗ «3170». По некоторым данным, новинку презентуют в 2022 году.
Накануне в сети появилась некоторая информация о технических характеристиках нового кроссовера УАЗ «3170». В частности, автомобиль получит независимую подвеску для всех колёс, а кузов новинки будет построен на безрамной платформе, которую разработали в рамках проекта «Кортеж».
Предполагается, что первый кроссовер УАЗ в модельном ряду производителя станет самым совершенным. Автомобиль получит продвинутый мультимедийный комплекс и передовые системы безопасности. Специально для кроссовера будет разработан новый двигатель, о характеристиках которого не сообщается.
Ожидается, что на рынок первый кроссовер УАЗ выйдет в 2022-2023 годах.
Накануне в сети появилась некоторая информация о технических характеристиках нового кроссовера УАЗ «3170». В частности, автомобиль получит независимую подвеску для всех колёс, а кузов новинки будет построен на безрамной платформе, которую разработали в рамках проекта «Кортеж».
Предполагается, что первый кроссовер УАЗ в модельном ряду производителя станет самым совершенным. Автомобиль получит продвинутый мультимедийный комплекс и передовые системы безопасности. Специально для кроссовера будет разработан новый двигатель, о характеристиках которого не сообщается.
Ожидается, что на рынок первый кроссовер УАЗ выйдет в 2022-2023 годах.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:50