АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

УАЗ возобновил разработку над новым кроссовером УАЗ 3170

Ульяновский автомобильный завод намерен в ближайшее время возобновить разработку своего кроссовера УАЗ «3170». По некоторым данным, новинку презентуют в 2022 году.

УАЗ возобновил разработку над новым кроссовером УАЗ 3170


Накануне в сети появилась некоторая информация о технических характеристиках нового кроссовера УАЗ «3170». В частности, автомобиль получит независимую подвеску для всех колёс, а кузов новинки будет построен на безрамной платформе, которую разработали в рамках проекта «Кортеж».

Предполагается, что первый кроссовер УАЗ в модельном ряду производителя станет самым совершенным. Автомобиль получит продвинутый мультимедийный комплекс и передовые системы безопасности. Специально для кроссовера будет разработан новый двигатель, о характеристиках которого не сообщается.

Ожидается, что на рынок первый кроссовер УАЗ выйдет в 2022-2023 годах.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы самые популярные кроссоверы в
Германия предложила создать «подушку
Легенда «Дома-2» Май Абрикосов считает, что
Российский геолог рассказал свою версию падения
89-летний отец Майкла Джексона скончался от рака
Рита Дакота и Влад Соколовский получили премию
Джулия Ванг рассказала, что "Битва экстрасенсов -
Павел и Маргарита Марсо продают свое имущество,
Вера Брежнева и ее старшая дочка похвастались
Ученые открыли секреты древнеегипетской и
Принц Уильям прогулялся со скандальной
Алиана Устиненко обвинила Ольгу Васильевну
Советскую «Победу» продают в Краснодаре по цене
Иван Ургант перешутил Семена Слепакова в «Лиге
Интернет-провайдеров обязали хранить трафик
Татьяна Котова продемонстрировала подтянутые
УАЗ возобновил разработку над новым кроссовером
Рэпер Дрейк представит неизвестную песню Майкла
Новокаледонский ворон может делать себе
Подписчики Ольги Бузовой считают, что она «косит»
Тренер сборной Англии рассказал, чем ему не
В РФ номер мобильного хотят приравнять к паспорту
Виктория Романец избавилась от нарощенных волос
«ВКонтакте» вынесла предупреждения группам о
Audi разрабатывает новый флагманский кроссовер
Троллинг-клип Эмина Агаларова с Трампом оценили
Эксперты рассказали, кто чаще всего теряет вещи
Honda приступает к разработке новых андроидов на
Тренер сборной Бельгии похвалил ЧМ-2018 в России
«Перезагрузка» не помогла»: Александра Черно
Просмотреть все новости