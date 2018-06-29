В РФ номер мобильного хотят приравнять к паспорту

Телефонный номер после принятия поправок приравняют к паспорту, начнут идентифицировать россиян также по номеру. Рабочая группа создаёт такие идентификаторы, как электронная подпись, биометрические данные, возможность авторизоваться россиянам в единой системе идентификации. Правительственную инициативу касательно идентификации с помощью мобильного телефона на сегодняшний день поддержали «Мегафон», МТС.Правозащитники Великобритании на сессии ООН озвучили доклад, сообщив про опасность попыток российского правительства получения полного контроля над личными коммуникациями россиян. По мнению правозащитников, новый закон, касательно идентификации по номеру телефона может нарушать право конфиденциальности россиян.