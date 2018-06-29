Алена Водонаева защитила от критиков победительницу шоу «Холостяк» Дарью Клюкину

После завершения проекта «Холостяк» слухи об исполнителе и его «избраннице» не стихают до сих пор. Водонаева встала на защиту Клюкиной от хейтеров, которые нелестно о ней отзываются. По мнению Алены, эта девушка поражает своей естественной красотой.Если взглянуть на других участниц шоу, создается впечатление, словно все они познакомились на приеме у пластического хирурга, уверена Водонаева. Теледива также обвинила Егора Крида в неискренности. Она уверена, что солист просто обязан строить отношения с Дашей.На «Холостяке» Егор Крид вручил Клюкиной кольцо. Он выбрал девушку из числа других участниц, однако от дальнейших отношений с ней отказался. Исполнитель не пригласил Дарью на празднование своего Дня рождения. Этот факт вызвал негодование среди поклонников.К слову, Егор Крид не раз намекал, что между ним и Дашей исключительно дружеские отношения. А вот Воданаева назвала такое поведение недостойным.