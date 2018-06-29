«ВКонтакте» вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМ-2018

В таких группах, как правило, публикуются фотографии русских девушек, которые целуются и обнимаются с иностранными болельщиками. В комментариях к подобным снимкам пользователи интернета пишут оскорбительные высказывания по поводу «непристойного» поведения, а некоторые пишут угрожающие комментарии.Недавно в сеть выложили видеоролик, на котором запечатлена российская жительница в окружении бразильских фанатов, при этом она повторяла фразу Buceta Rosa, что переводится как «розовая киска». В результате на иностранных граждан было заведено уголовное дело за оскорбительный поступок в адрес россиянки.