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Никита Джигурда готовится стать мэром

Самый эпатажный фрик - Никита Джигурда, решил испытать российскую политику на прочность. Уже стартовала предвыборная агитация, и команда волонтеров делится опытом с избирателями.

Никита Джигурда готовится стать мэром


Поклонников шокировала и взволновала непонятная идея Джигурды баллотироваться на пост столичного мэра. В социальной сети актер обнародовал три тематических видеоролика, в которых он использовал черепа, пентаграммы, сатанинские символы и деньги. Джигурда в ролике заявил, что он готовится стать московским мэром.

Никита Джигурда готовится стать мэром


Подписчики написали, что желают удачи Никите и его друзьям, спросив, «кого в пожертвование принесли?». Некоторые фанаты сказали, что артисту лучше выступать, но не идти в меры.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:23
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