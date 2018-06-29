Никита Джигурда готовится стать мэром

Поклонников шокировала и взволновала непонятная идея Джигурды баллотироваться на пост столичного мэра. В социальной сети актер обнародовал три тематических видеоролика, в которых он использовал черепа, пентаграммы, сатанинские символы и деньги. Джигурда в ролике заявил, что он готовится стать московским мэром.Подписчики написали, что желают удачи Никите и его друзьям, спросив, «кого в пожертвование принесли?». Некоторые фанаты сказали, что артисту лучше выступать, но не идти в меры.