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В РФ электронные трудовые книжки начнут вводить с 1 января 2020 года

В РФ начнут переходить поэтапно с устаревших бумажных трудовых книжек на электронные. Большинство государств давно используют именно цифровые системы, однако в России процесс планируют запустить с первого января 2020 года.

В РФ электронные трудовые книжки начнут вводить с 1 января 2020 года


Данную информацию предоставил Дмитрий Медведев - премьер-министр РФ, в рамках заседания правительства. Медведев отметил, что не планируется делать молниеносный переход. Работодатели продолжат вести бумажный документооборот, занося постепенно в базу информацию про своих сотрудников. ПФР с 2020 года начнет получать электронную информацию. Вследствие этого останется год для корректировки правовых и организационных вопросов.

В Российской Федерации после полного перехода к цифровому формату появится единая база, касающаяся стажа российских граждан. Электронные документы довольно сложно потерять/подделать. Они упрощают работу, при этом позволяя передавать в режиме онлайн информацию в ПФР.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 09:10
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