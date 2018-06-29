Audi разрабатывает новый флагманский кроссовер Audi Q9

По словам бывшего главы компании Audi Руперта Штадлера, решение о выпуске нового кроссовера руководство будет принимать в зависимости от прогнозов на спрос новинки и ситуации в целом на мировом рынке SUV.В свою очередь главный дизайнер Audi заявил, что будущая флагманская модель Audi Q9 будет позиционироваться в качестве самой статусной и современной в модельном ряду производителя. На рынке новинка составит конкуренцию Range Rover.В июне немецкая компания представила новый купеобразный кроссовер Audi Q8, который в настоящее время является флагманом марки. На рынке Audi Q8 появится в 2019 году.