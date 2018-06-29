Honda приступает к разработке новых андроидов на основе робота ASIMO

Согласно информации из СМИ, основанной на сообщениях от Honda Motor, компания продолжает разработку своих двуногих роботов. Причем в планах корпорации продолжение и дальнейшего применения ASIMO. Учитывая его системы по контролю движения, уже закончена разработка устройства, призванного оказанию помощи при передвижении людей с ослабленными ногами.Впервые появилась модель человекообразного говорящего робота ASIMO еще в 2000 году, тогда же он и был показан общественности. Самая последняя и совершенная его версия представлена моделью 2011 года. Подобные роботы уже сдаются в аренду, так как они активно используются благодаря своим коммуникативными способностями, как участники всевозможных массовых мероприятий.