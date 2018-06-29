Honda приступает к разработке новых андроидов на основе робота ASIMO
Honda решила заняться созданием новых андроидов, в основе которых будет принят принцип действия робота ASIMO. Соответствующее заявление сделано непосредственно японской корпорацией. Так же отмечается, что внедрение новинки не предназначено только для развлечения публики, теперь появится возможность выполнения различной полезной работы, в том числе возможность совершать уход за больными и людьми преклонного возраста.
Согласно информации из СМИ, основанной на сообщениях от Honda Motor, компания продолжает разработку своих двуногих роботов. Причем в планах корпорации продолжение и дальнейшего применения ASIMO. Учитывая его системы по контролю движения, уже закончена разработка устройства, призванного оказанию помощи при передвижении людей с ослабленными ногами.
Впервые появилась модель человекообразного говорящего робота ASIMO еще в 2000 году, тогда же он и был показан общественности. Самая последняя и совершенная его версия представлена моделью 2011 года. Подобные роботы уже сдаются в аренду, так как они активно используются благодаря своим коммуникативными способностями, как участники всевозможных массовых мероприятий.
Согласно информации из СМИ, основанной на сообщениях от Honda Motor, компания продолжает разработку своих двуногих роботов. Причем в планах корпорации продолжение и дальнейшего применения ASIMO. Учитывая его системы по контролю движения, уже закончена разработка устройства, призванного оказанию помощи при передвижении людей с ослабленными ногами.
Впервые появилась модель человекообразного говорящего робота ASIMO еще в 2000 году, тогда же он и был показан общественности. Самая последняя и совершенная его версия представлена моделью 2011 года. Подобные роботы уже сдаются в аренду, так как они активно используются благодаря своим коммуникативными способностями, как участники всевозможных массовых мероприятий.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:45