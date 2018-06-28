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Ученые применили доступный способ для перепрограммирования мозга

Учеными, сотрудниками базы Массачусетского технологического института, проведено перепрограммирование нейронной сети мозга мышей, так же определены механизмы, которые лежат в основе структуры нейропластичности. Подробные материалы по проведенному исследованию опубликованы в журнале Science.

Нейронным сетям свойственно изменяться, при ответе на разные сигналы. В любом случае они оставаться стабильными. В случае прохода электрического импульса по нейрону, связи его усиливаются или ослабевают. Данные процессы лежат в основе нейропластичности.
Ученые применили доступный способ для перепрограммирования мозга


Учеными были перепрограммированы формы отдельных нейронов у бодрствующих грызунов, в их первичной зрительной коре. Далее проведено вскрытие черепа, с целью введения гена, представленного флуоресцирующим белком - GCaMP6. Он активирует испускание света в момент прохождения через клетку импульса. Подобные действия требуются для возможности слежения и визуализации изменений. Для некоторых клеток исследователи провели операцию по внедрению гена CHR2.

Показатели всех изменений фиксировались с помощью двухфотонной микроскопии. Первые результаты были получены через пять дней после всех манипуляций. Для примера, была выбрана демонстрация серого экрана с белым квадратом, который периодически появлялся в разных участках на одну секунду. При его совпадении с мишенью, наступало время световой стимуляции, так называемых «воспринимающих» нейронов.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:56
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