Ученые применили доступный способ для перепрограммирования мозга

Нейронным сетям свойственно изменяться, при ответе на разные сигналы. В любом случае они оставаться стабильными. В случае прохода электрического импульса по нейрону, связи его усиливаются или ослабевают. Данные процессы лежат в основе нейропластичности.Учеными были перепрограммированы формы отдельных нейронов у бодрствующих грызунов, в их первичной зрительной коре. Далее проведено вскрытие черепа, с целью введения гена, представленного флуоресцирующим белком - GCaMP6. Он активирует испускание света в момент прохождения через клетку импульса. Подобные действия требуются для возможности слежения и визуализации изменений. Для некоторых клеток исследователи провели операцию по внедрению гена CHR2.Показатели всех изменений фиксировались с помощью двухфотонной микроскопии. Первые результаты были получены через пять дней после всех манипуляций. Для примера, была выбрана демонстрация серого экрана с белым квадратом, который периодически появлялся в разных участках на одну секунду. При его совпадении с мишенью, наступало время световой стимуляции, так называемых «воспринимающих» нейронов.