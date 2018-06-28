BioWare собирается поэкспериментировать в разработке инди-игр

Однако Кейси успел добавить, что бросать работу над масштабными AAA-проектами BioWare не собираются. Просто параллельно с разработкой большой игры студия может проектировать и выпускать маленькие инди-проекты. Тем самым BioWare намеревается реализовать некоторые свежие идеи, которые сейчас выносит студия.Со словами Кейси продюсер игровой серии Dragon Age Марк Дарра был полностью согласен. Крупные издатели обладают достаточно большими ресурсами, чтобы не бросать всех своих сотрудников на работу над одним масштабным проектом. Кроме того, может так получиться, что маленькая игра станет намного успешней AAA-проекта, на который было потрачено несколько миллионов долларов.Некоторые крупные студии, такие как Rockstar и Ubisoft уже уделяли внимание небольшим инди-играм. Так, Rockstar в свое время выпустил Table Tennis, а французы создали квест Valiant Hearts и успешное дополнение к Far Cry 3, вышедшее под названием Blood Dragon.