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Ксения Бородина выложила фото хейтеров, оскорбляющих её

Популярная ведущая Ксения Бородина такой же популярный блогер и в соцсетях.

Только в Инстаграме она имеет более 11 млн подписчиков. И добрая половина из них - "верные хейтеры". Антифанаты весьма внимательно отслеживают все ее публикации и обязательно критикуют, чтобы затем оставить негативные комментарии.

Ксения Бородина выложила фото хейтеров, оскорбляющих её

В отличие от своей коллеги Ольги Бузовой, которая получает хайпа в свой адрес в разы больше, Бородина терпеть этого не может и постоянно устраивает настоящую истерику и проклятие своим недоброжелателям.

Хоть многие хейтеры предпочитают не выкладывать свои фотографии в профиле, Ксюша как-то их разыскивает и потом действует по схеме: "кто не спрятался, я не виноват".

Ксения Бородина выложила фото хейтеров, оскорбляющих её

Вот и теперь Бородиной попалось сразу несколько подписчиков, которые, в общем-то, не сильно жестко проходились по знаменитости в комментариях. Но всё же Ксения выложила их фото в "сторис", присоединив их комментарии, а также свой в ответ. И якобы теперь все могут посмотреть, а судьи-то кто?

Надо сказать, что Боодина проделывает такую штуку уже не впервые. И именно поэтому подписчики считают ее "злобной" и женщиной, которая не может терпеть критику, даже адекватную.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:47
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