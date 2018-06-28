Ксения Бородина выложила фото хейтеров, оскорбляющих её

Только в Инстаграме она имеет более 11 млн подписчиков. И добрая половина из них - "верные хейтеры". Антифанаты весьма внимательно отслеживают все ее публикации и обязательно критикуют, чтобы затем оставить негативные комментарии.В отличие от своей коллеги Ольги Бузовой, которая получает хайпа в свой адрес в разы больше, Бородина терпеть этого не может и постоянно устраивает настоящую истерику и проклятие своим недоброжелателям.Хоть многие хейтеры предпочитают не выкладывать свои фотографии в профиле, Ксюша как-то их разыскивает и потом действует по схеме: "кто не спрятался, я не виноват".Вот и теперь Бородиной попалось сразу несколько подписчиков, которые, в общем-то, не сильно жестко проходились по знаменитости в комментариях. Но всё же Ксения выложила их фото в "сторис", присоединив их комментарии, а также свой в ответ. И якобы теперь все могут посмотреть, а судьи-то кто?Надо сказать, что Боодина проделывает такую штуку уже не впервые. И именно поэтому подписчики считают ее "злобной" и женщиной, которая не может терпеть критику, даже адекватную.