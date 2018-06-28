Студия Piranha Bytes начала работу над пятой частью «Готики»

Об этом стало известно 3 июня во время трансляции, в которой принимали участие руководитель «пираний» Бьорн Панкрац, его жена и по совместительству дизайнер геймплея Дженнифер, а также композитор серии «Готика» Кай Розенкранц.Глава студии рассказал о том, как во время работы над первой частью количество человек в их команде выросло с 10 до 30, а потом намекнул на выход предполагаемого продолжения «Готики». Скорее всего, разработка новой части находится на самой начальной стадии и сейчас ищется издательство, готовое профинансировать работу студии.Напомним, что после многих неудач в октябре прошлого года «пираньи» выпустили научно-фантастическую игру Elex. В отличие от предыдущих проектов данная ролевая игра была тепло принята фанатами «Готики». Конечно, были и недовольные критики, в частности геймеры жаловались на слишком высокий уровень сложности, плохую анимацию и озвучку персонажей, но в целом Elex получился довольно крепким и финансово успешным.