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Студия Piranha Bytes начала работу над пятой частью «Готики»

Классическая ролевая игра «Готика» может обзавестись новой частью. О своих планах рассказали разработчики из немецкой студии Piranha Bytes. Сейчас команда занята сборами материалов для пятой части, и если все пойдет успешно, то студия объявит официальный анонс.

Об этом стало известно 3 июня во время трансляции, в которой принимали участие руководитель «пираний» Бьорн Панкрац, его жена и по совместительству дизайнер геймплея Дженнифер, а также композитор серии «Готика» Кай Розенкранц.

Студия Piranha Bytes начала работу над пятой частью «Готики»


Глава студии рассказал о том, как во время работы над первой частью количество человек в их команде выросло с 10 до 30, а потом намекнул на выход предполагаемого продолжения «Готики». Скорее всего, разработка новой части находится на самой начальной стадии и сейчас ищется издательство, готовое профинансировать работу студии.

Напомним, что после многих неудач в октябре прошлого года «пираньи» выпустили научно-фантастическую игру Elex. В отличие от предыдущих проектов данная ролевая игра была тепло принята фанатами «Готики». Конечно, были и недовольные критики, в частности геймеры жаловались на слишком высокий уровень сложности, плохую анимацию и озвучку персонажей, но в целом Elex получился довольно крепким и финансово успешным.
 
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Технологии
Добавил: Tatiana Сегодня, 20:55
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