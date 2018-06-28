АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.60 USD 63.14
Курс валют на 28.06.2018

Полуторогодовалый сын Ксении Собчак уже учит английский язык

Несколько дней назад экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак дала интервью, в котором подробнее рассказала о своем полуторогодовалом сыне Платоне и о его будущем. Так, помимо всего прочего разговор зашел и за образование.

По словам девушки, образование – это то, на что родители могут и должны влиять. Поэтому ее ребенок в свои полтора года уже учит английский язык.

Полуторогодовалый сын Ксении Собчак уже учит английский язык

«Знание нескольких языков – это прекрасная практика для развития обоих полушарий мозга и расширения кругозора», - считает Ксения.

Она также заявила, что вместе с мужем, известным российским актером Максимом Виторганом, они уже приглядываются к школам, поскольку решать все необходимо заранее. Частные или Рублевские учреждения супруги вычеркнули сразу, так как их интересуют только государственные школы и без блата.

Полуторогодовалый сын Ксении Собчак уже учит английский язык

Кроме того, Собчак поблагодарила Татьяну Навку, которая посоветовала им педагога, занимающегося английским с Платоном. По ее словам, он имеет талант в работе с детьми.

Стоит отметить, что подписчики девушки, обсуждая эту ситуацию, разделились во мнениях. Они поддержали Ксению, заявив, что в вопросе образования понятия «рано» не существует. Другие же наоборот сочли, что молодая мама слишком торопится с обучением мальчика, отбирая у него самые ценные детские годы.

Полуторогодовалый сын Ксении Собчак уже учит английский язык

«Странно, что вы так поздно отдали Платона на английский язык! Надо было раньше, в роддоме репетитора нанимать, а то мало ли что там не так. Кстати французы, англичане и немцы русский язык учат уже с пеленок», - писали они.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:17
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кафе на Камчатке оштрафовали за отказ инвалиду с
Ученые применили доступный способ для
Ученые: Кроссовки с мягкой подошвой могут стать
Падение астероида может уничтожить Землю и
«Реформированное» ОСАГО станет выгодней для
Учёные: Умственные способности ребёнка можно
Ученые: Картофель лечит ревматизм, снижает
BioWare собирается поэкспериментировать в
Хакеры выбрали новой мишенью батареи смартфонов
Студия Piranha Bytes начала работу над пятой
Новый вид пауков обитает в глубинах влажных пещер
Назвали 5 самых дорогих отечественных автомобиля
Ксения Бородина выложила фото хейтеров,
Учёные рассказали о странных привычках, спасающих
Российский миллиардер Игорь Ашурбейли стал
В Салехарде мужчина после убийства трехмесячного
Ученые: 15 минут на солнце в день спасают
Опиаты призваны помочь при борьбе с нарколепсией
Ученые выяснили, каково предназначение ацтекских
Маркировка продуктов повлияла положительно на
Миллионер Дик Смит обещал заплатить любому
Эксперты обнаружили вредоносное приложение для
Ученые: “Мрачные” осьминоги в Тасмановом море
Ученые построили мост из воды
Открытые водоемы могут стать источниками
На Балтийском заводе испытали на прочность защиту
Полуторогодовалый сын Ксении Собчак уже учит
Джаред Лето сыграет Морбиуса в фильме от Marvel
Илья Яббаров заклеймил Дарью Друзяк
Экс-супруга хоккеиста Александра Радулова
Просмотреть все новости