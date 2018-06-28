Полуторогодовалый сын Ксении Собчак уже учит английский язык

«Знание нескольких языков – это прекрасная практика для развития обоих полушарий мозга и расширения кругозора», - считает Ксения.

«Странно, что вы так поздно отдали Платона на английский язык! Надо было раньше, в роддоме репетитора нанимать, а то мало ли что там не так. Кстати французы, англичане и немцы русский язык учат уже с пеленок», - писали они.

По словам девушки, образование – это то, на что родители могут и должны влиять. Поэтому ее ребенок в свои полтора года уже учит английский язык.Она также заявила, что вместе с мужем, известным российским актером Максимом Виторганом, они уже приглядываются к школам, поскольку решать все необходимо заранее. Частные или Рублевские учреждения супруги вычеркнули сразу, так как их интересуют только государственные школы и без блата.Кроме того, Собчак поблагодарила Татьяну Навку, которая посоветовала им педагога, занимающегося английским с Платоном. По ее словам, он имеет талант в работе с детьми.Стоит отметить, что подписчики девушки, обсуждая эту ситуацию, разделились во мнениях. Они поддержали Ксению, заявив, что в вопросе образования понятия «рано» не существует. Другие же наоборот сочли, что молодая мама слишком торопится с обучением мальчика, отбирая у него самые ценные детские годы.