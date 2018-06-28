Новый вид пауков обитает в глубинах влажных пещер Индии

До настоящего времени, представители рода Islandiana насчитывали 14 видов пауков. Местом обитания большинства из них выбраны полости под камнями, на территории лесов, гор и полей. Причем замечены в пещерах США были только четыре вида. Отмечается, что представитель нового вида принадлежит последней группе, место его обитания Индия.Исследователями были рассмотрены два самца и четыре самки. Средняя длина самок больше примерно на 0,7 миллиметра. Самец может достигать максимальной длины два миллиметрам, а самка - 2,3 миллиметра. Как предполагают специалисты, питаются эти пауки крохотными членистоногими, которыми могут быть коллемболы.Свое научное название новый вид Islandiana lewisi получил в честь известного доктора Джулиана Льюиса (Julian Lewis), которым и были впервые замечены эти пауки. Биологам предстоит узнать, каким образом размножается данный вид, а так же есть ли места его обитания за пределами Индии.