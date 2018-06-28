АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.60 USD 63.14
Курс валют на 28.06.2018

Новый вид пауков обитает в глубинах влажных пещер Индии

Марком Милном (Marc Milne), ассистентом профессора Университета Индианаполиса, опубликована на страницах журнала Subterranean Biology научная работа, где он описал представителей нового вида пауков - Islandiana lewisi. Изучаемый вид обитает в глубинах влажных пещер Индии.

До настоящего времени, представители рода Islandiana насчитывали 14 видов пауков. Местом обитания большинства из них выбраны полости под камнями, на территории лесов, гор и полей. Причем замечены в пещерах США были только четыре вида. Отмечается, что представитель нового вида принадлежит последней группе, место его обитания Индия.
Новый вид пауков обитает в глубинах влажных пещер Индии


Исследователями были рассмотрены два самца и четыре самки. Средняя длина самок больше примерно на 0,7 миллиметра. Самец может достигать максимальной длины два миллиметрам, а самка - 2,3 миллиметра. Как предполагают специалисты, питаются эти пауки крохотными членистоногими, которыми могут быть коллемболы.

Свое научное название новый вид Islandiana lewisi получил в честь известного доктора Джулиана Льюиса (Julian Lewis), которым и были впервые замечены эти пауки. Биологам предстоит узнать, каким образом размножается данный вид, а так же есть ли места его обитания за пределами Индии.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые применили доступный способ для
Ученые: Кроссовки с мягкой подошвой могут стать
Падение астероида может уничтожить Землю и
«Реформированное» ОСАГО станет выгодней для
Учёные: Умственные способности ребёнка можно
Ученые: Картофель лечит ревматизм, снижает
BioWare собирается поэкспериментировать в
Хакеры выбрали новой мишенью батареи смартфонов
Студия Piranha Bytes начала работу над пятой
Новый вид пауков обитает в глубинах влажных пещер
Назвали 5 самых дорогих отечественных автомобиля
Ксения Бородина выложила фото хейтеров,
Учёные рассказали о странных привычках, спасающих
Российский миллиардер Игорь Ашурбейли стал
В Салехарде мужчина после убийства трехмесячного
Ученые: 15 минут на солнце в день спасают
Опиаты призваны помочь при борьбе с нарколепсией
Ученые выяснили, каково предназначение ацтекских
Маркировка продуктов повлияла положительно на
Миллионер Дик Смит обещал заплатить любому
Эксперты обнаружили вредоносное приложение для
Ученые: “Мрачные” осьминоги в Тасмановом море
Ученые построили мост из воды
Открытые водоемы могут стать источниками
На Балтийском заводе испытали на прочность защиту
Полуторогодовалый сын Ксении Собчак уже учит
Джаред Лето сыграет Морбиуса в фильме от Marvel
Илья Яббаров заклеймил Дарью Друзяк
Экс-супруга хоккеиста Александра Радулова
Фанаты подозревают, что Тата и Валерий
Просмотреть все новости