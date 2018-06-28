Новый вид пауков обитает в глубинах влажных пещер Индии
Марком Милном (Marc Milne), ассистентом профессора Университета Индианаполиса, опубликована на страницах журнала Subterranean Biology научная работа, где он описал представителей нового вида пауков - Islandiana lewisi. Изучаемый вид обитает в глубинах влажных пещер Индии.
До настоящего времени, представители рода Islandiana насчитывали 14 видов пауков. Местом обитания большинства из них выбраны полости под камнями, на территории лесов, гор и полей. Причем замечены в пещерах США были только четыре вида. Отмечается, что представитель нового вида принадлежит последней группе, место его обитания Индия.
Исследователями были рассмотрены два самца и четыре самки. Средняя длина самок больше примерно на 0,7 миллиметра. Самец может достигать максимальной длины два миллиметрам, а самка - 2,3 миллиметра. Как предполагают специалисты, питаются эти пауки крохотными членистоногими, которыми могут быть коллемболы.
Свое научное название новый вид Islandiana lewisi получил в честь известного доктора Джулиана Льюиса (Julian Lewis), которым и были впервые замечены эти пауки. Биологам предстоит узнать, каким образом размножается данный вид, а так же есть ли места его обитания за пределами Индии.
До настоящего времени, представители рода Islandiana насчитывали 14 видов пауков. Местом обитания большинства из них выбраны полости под камнями, на территории лесов, гор и полей. Причем замечены в пещерах США были только четыре вида. Отмечается, что представитель нового вида принадлежит последней группе, место его обитания Индия.
Исследователями были рассмотрены два самца и четыре самки. Средняя длина самок больше примерно на 0,7 миллиметра. Самец может достигать максимальной длины два миллиметрам, а самка - 2,3 миллиметра. Как предполагают специалисты, питаются эти пауки крохотными членистоногими, которыми могут быть коллемболы.
Свое научное название новый вид Islandiana lewisi получил в честь известного доктора Джулиана Льюиса (Julian Lewis), которым и были впервые замечены эти пауки. Биологам предстоит узнать, каким образом размножается данный вид, а так же есть ли места его обитания за пределами Индии.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:55