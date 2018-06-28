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Илья Яббаров заклеймил Дарью Друзяк

На днях стало известно, что участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк встречалась с состоятельными мужчинами за деньги. Звезда телестройки не скрывает, что проводила время с богатыми любовниками до прихода на Поляну, и не видит в этом ничего постыдного. 

Илья Яббаров заклеймил Дарью Друзяк

Судя по анонсу будущего эфира, Илья Яббаров ясно дал понять, что как только стало известно о прошлом Дарьи, она будет носить клеймо. По словам эпатажного участника, четыре года назад коллектив, узнавая о том, что кто-то из участниц занимался эскортом - тут же ее выгонял на голосовании.

Сейчас же наступили другие времена, тем не менее, Илья не доволен, что девушка с позорным прошлым старается затыкать рты нормальным домовцам, а также показывает свое «я». Стоит отметить, что многие поклонники телешоу, именно в этом вопросе поддержали Илью, который поставил «недозвезду» на место.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:01
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