Илья Яббаров заклеймил Дарью Друзяк

Судя по анонсу будущего эфира, Илья Яббаров ясно дал понять, что как только стало известно о прошлом Дарьи, она будет носить клеймо. По словам эпатажного участника, четыре года назад коллектив, узнавая о том, что кто-то из участниц занимался эскортом - тут же ее выгонял на голосовании.Сейчас же наступили другие времена, тем не менее, Илья не доволен, что девушка с позорным прошлым старается затыкать рты нормальным домовцам, а также показывает свое «я». Стоит отметить, что многие поклонники телешоу, именно в этом вопросе поддержали Илью, который поставил «недозвезду» на место.